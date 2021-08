PM apreende carro e simulacro em Santo Antônio

Na madrugada deste domingo perto de semáforo no centro

Indivíduo de 21 anos conduzindo um VW-Fox de cor branca(foto) estava ameaçando pedestres com arma de fogo no início da madrugada deste domingo, dia oito, em Santo Antônio da Platina.

A PM foi então até o cruzamento das Ruas Rui Barbosa com a Don Pedro II e procedeu a abordagem do veículo, que também tinha um passageiro.

Durante a revista pessoal nada de ilícito havia, porém durante buscas no interior do carro foi encontrado um simulacro de arma de fogo (foto) embaixo do banco, prontamente apreendido. Além disso, o Fox registrava débitos, sendo também apreendido para providências e o motorista encaminhado à delegacia de Polícia Civil local.