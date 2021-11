Platinense sumido encontrado em Siqueira Campos

Alegou estar buscando serviço e prometeu comunicar a família

No final da tarde desta quarta-feira, dia 17, o Delegado de Polícia Civil Rafael Guimarães recebeu informação anônima informando que o desaparecido Jeferson Farias Zacarias (foto) estava em Siqueira Campos.

Imediatamente foi solicitado apoio das forças policias locais siqueirenses sendo o morador do Bairro Aparecidinho III, de 37 anos, o Binho, encontrando por PMs. O homem disse que estaria na cidade em busca de trabalho e que entraria em contato com os familiares para avisar dos motivos do seu sumiço.