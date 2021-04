Na noite de quarta-feirta na rua 24 de Maio (Vila Claro)

Na noite desta quarta-feira, dia 28, um jovem de 18 anos foi preso na rua 24 de Maio, localizada na Vila Claro em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o caso foi registrado às 21h25m. Na abordagem, encontraram com ele um tablete de maconha, além de mais uma porção da mesma droga.

Foi detido e encaminhado para o Termo Circunstanciado.