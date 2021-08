Platinense procurado por homicídio

Tentativa de homicídio qualificado por razões fúteis e impossibilidade de defesa da vítima

A Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina encerrou as investigações de tentativa de homicídio qualificado ocorrida no dia 27 de julho deste ano, num bar da cidade.

O elemento desferiu três facadas nas costas do proprietário do bar, após uma discussão sobre uma suposta diferença de troco no valor de R$ 30,00. Além disso, golpeou um cliente na mão com a mesma faca.

O perito em laudo pericial concluiu que o proprietário do bar correu perigo de vida.

O delegado de polícia considerou que a tentativa do crime de homicídio é qualificada por ter motivação fútil (discussão por causa de R$ 30,00) e pelo recurso utilizado que impossibilitou a defesa da vítima (o autor deu duas facadas pelas costas da vítima enquanto está estava mexia no freezer do bar, em seguida, outra facada com a vítima caída no chão).

Devido os fatos, pedida prisão preventiva do autor, com parecer favorável do representante do Ministério Público e decreto pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Como o autor do fato está foragido, seu nome e imagem estão sendo divulgados neste momento para localização do seu paradeiro, em conformidade com os termos da Lei de Abuso de Autoridade.

O nome do foragido é Fabio Cesar Pereira, tem 36 anos, natural de São José dos Campos/SP. (foto)

Quaisquer informações sobre seu paradeiro ligar para Delegacia (43) 3534-8900 ou Polícia Militar (190).