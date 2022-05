Apreendido Fiat Uno azul com pendências

O condutor não possuía CNH ou PPD

A Polícia Militar de Salto do Itararé recebeu denúncia. A informação era de que um Fiat Uno azul, estava sendo conduzido pela cidade de forma perigosa. Assim, a equipe visualizou o carro, e o condutor, ao ver a presença da viatura, realizou retorno proibido subindo em cima de uma calçada.

Logo, os policiais abordaram o veículo e foi constatado que o condutor (19 anos) não possuía permissão ou habilitação para dirigir. No momento da revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, e o veículo estava em ordem com os documentos, porém, não possuía retrovisor direito, o esquerdo estava quebrado, e estava com o escapamento aberto.

Diante dos fatos, foram confeccionadas as notificações pertinentes e o veículo recolhido ao pátio do Departamento de Polícia Militar.