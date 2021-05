Escapamento alterado e muito barulhento

Na tarde desta quinta-feira, dia seis, duas motocicletas foram apreendidas na rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a Rocam ( Rondas Ostensivsa Com Apoio de Motocicletas) deu apoio à ação.

Os veículos (Honda/ CG, 150 Fan e Honda/ CG 160 Start) estavam com o sistema de escapamento alterado e muito barulhento.