Apreendida erva em Santo Antônio

Buscas continuam

Na tarde de sexta-feira, dia 23, grande quantidade de maconha foi apreendida numa estrada rural, localizada no bairro Arruda em Santo Antônio da Platina. O fato foi registrado às 16 horas.

De acordo com as informações, a ação ocorreu depois que encontraram a mesma droga na terça-feira, dia 20. Na ocorrência em questão três indivíduos foram presos. Como esse trabalho não foi concluído, deram continuidade para localizar mais um suspeito. Sabe-se que ele também é membro do grupo criminoso e que estava guardando o ilícito no endereço mencionado.

No local encontraram:

83 tabletes de maconha;

34 kg da droga;

duas balanças;

dois tambores (vazios) enterrados no terreno da propriedade.

O alvo das diligências não foi preso, todavia as buscas continuarão. A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.