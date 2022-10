Juliana Prado comemora 7 anos com convidados especiais

A marca Juliana Prado que é referêcia em semijoias e acessorios da nossa região, comemorou sete anos de história.

E para celebrar, Juliana Prado junto com seu marido, Naikson Rocha, organizaram um Super Evento com direito a Desfile da sua mais Nova Coleção

A coleção Golden contou com a participação de Influenciadores da região assim como de modelos com carreira Internacionais, tendo como presença: Valentina Bittencourt, Nayrana Chagas, Mary Dolens, Bruno Tomaz, João Argoso, Eliza Martins ( madrinha da EFAPI 2022) e a nossa Rainha Livia Nunes que também esteve presente no desfile.

A cobertura do Evento ficou por conta das influenciadoras Duda Alvez e Gabi Hage, que fizeram um excelente trabalho nas redes sociais junto com a maquiadora oficial da marca, Leticia Almeida.

Além dos amigos também foram convidadas as Revendedoras da Marca para prestigiar um coquetel Especial e, claro, cantar o esperado PARABÉNS!

O bolo foi o smbolo da Marca, a caixa na cor salmão, delicada e elegante… e seguramente não poderiam ter escolhido representação melhor.

Para a criação desse evento os proprietários contaram, com a ajuda da gerente Franciane Sabbag e da Equipe de Marketing, Jefre Delgado e Antônio Martins

Juliana Prado e Naikson Rocha agradecem a todos presentes e diz que tem muito mais eventos por vir, além de outros projetos que tendem a contribuir com toda a cidade e região.