Zeca Dirceu destina recursos para o Norte

O deputado federal Zeca Dirceu trabalha muito pelos municípios do Paraná. Por meio de seu trabalho, mais de 200 municípios paranaenses já foram beneficiados por recursos destinados pelo deputado.

Em especial, os municípios de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Guapirama, Siqueira Campos, Jaboti, Wenceslau Braz, Jaguariaíva, Pinhalão, Joaquim Távora, Santana do Itararé, Conselheiro Mayrink e Japira já receberam recursos para a custear os gastos com a saúde dos municípios, já que o deputado intensificou seu trabalho para a área da saúde nos dois últimos anos, devido a pandemia de covid-19 que afetou a população paranaense. Os recursos destinados pelo deputado federal Zeca Dirceu foram distribuídos para vários municípios.

Para Jacarezinho, em 2022, R$ 100 mil. Em Cornélio Procópio, em 2022 já foram destinados R$ 100 mil para a Casa de Misericórdia. Para Guapirama, em 2022, R$ 100 mil e em 2021 R$25 mil. O município de Siqueira Campos, também recebeu em 2022, R$ 100 mil. Jaboti, em 2022, R$ 26 mil e em 2021, R$ 65 mil. Wenceslau Braz, 2022, R$ 100 mil. Jaguariaiva, em 2022, R$100 mil e em 2021 R$100 mil já foram destinados. O município de Pinhalão em 2021 também recebeu R$ 100 mil. Joaquim Távora, R$100 mil em 2021. Santana do Itararé, em 2022, R$100 mil. Em Conselheiro Mairinck foram R$100 mil em 2021. Em Ribeirão do Pinhal foram R$ 100 mil. Na cidade de Jundiaí do Sul, R$ 100 mil. Itambaracá, também recebeu R$ 100 mil. E no município de Japira, em 2021, foram R$100 mil. Todos esses recursos, foram para custear os gastos com a saúde.

O Prefeito Edui, da cidade de Guapirama, agradeceu pela emenda. “É um recurso sagrado para o custeio de nossas ações na saúde, nossa gratidão a deputado”, afirmou o prefeito. O Prefeito de Wenceslau Braz ficou agradecido. “Eu e o município de Wenceslau agradecemos ao deputado e agora vamos trabalhar com os recursos”, afirmou o prefeito Ataíde (Tadinho). Prefeito Régis de Jaboti também agradeceu ao

deputado pela força dada ao município.

Zeca Dirceu, declarou que trabalha pelos municípios e ainda quer trabalhar muito mais pelo Paraná. “Desde o meu primeiro mandato destino maior parte das minhas emendas para a área da saúde. Não sou daqueles deputados que aparecem somente nas vésperas das eleições, em todos os anos destino recursos expressivos para os municípios do nosso estado”, afirmou o deputado federal.

Jacarezinho, em 2021, também recebeu R$ 238 mil para construção de duas pontes em aduelas e Santana do Itararé, em 2022, também recebeu recursos para a compra de um caminhão coletor de lixo no valor de R$ 350 mil.