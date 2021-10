Zanrosso admite candidatura a deputado estadual

Prefeito foi candidato único em Tomazina e cumpre segundo mandato

O prefeito de Tomazina, Flávio Xavier Zanrosso (MDB), que está no seu segundo mandato, anunciou nesta quarta-feira (20), se licenciou por 10 dias do cargo por razões particulares. Durante a transmissão do cargo ele fez questão de esclarecer que não receberá vencimentos no período em que estiver afastado. O vice Rodrigo Faria, que assumiu o cargo interinamente vai responder pela administração até a próximo dia 29 de outubro.

Zanrosso, que está no primeiro ano do seu segundo mandato, vem desenvolvendo uma administração coesa, com ênfase para o setor de turismo, assim transformando o visual do centro da cidade, bem como criando ações importante através da Secretaria da Agricultura, que atende os anseios dos agropecuaristas.

Por suas ações arrojadas e de grande importância para a comunidade, ganhou a simpatia de parte da oposição tomazinense, que chega a apontá-lo como o melhor chefe do executivo dos últimos anos. O trabalho ganhou destaque regional a ponto de ser sondado como provável candidato a deputado estadual pelo MDB em 2022. Questionado, salientou ter um compromisso com o deputado estadual Alexandre Curi, de quem é parceiro de longos anos, “fico lisonjeado pela lembrança do meu nome, porém se o Alexandre sair candidato a outro cargo, como vice-governador ou até mesmo ao Senado, admito pensar na possibilidade de concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Nesse momento, meu compromisso é com a reeleição de meu deputado e a continuidade dos trabalhos para tornar uma Tomazina cada vez melhor para viver”, destacou.

Reafirmou a confiança no trabalho do vice Rodrigo, “me licencio da prefeitura de Tomazina por 10 dias e durante esse período, nosso vice prefeito Rodrigo, assume o município. Ele tem toda minha confiança para seguir transformando nossa Cidade em um lugar melhor e mais justo para nosso povo”. O presidente da Câmara, vereador Cézar Bueno, acompanhou a transmissão do cargo(Agência Criativa /David Batista).