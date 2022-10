Vereadores visitam deputado Anibelli

Reafirmaram parceria para o novo mandato

Os Vereadores Rudi Esteves e Flavinho Mayorky, de Santo Antônio da Platina, parceiros que trabalharam na campanha eleitoral da reeleição do deputado estadual Anibelli Neto, visitaram o parlamentar, em Curitiba , “vamos juntos trabalhar ainda mais pelo município e todo o Norte Pioneiro”, assinalou o parlamentar, que cumprirá o quarto mandato.

É filho do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP), Antônio Martins Anibelli e neto do ex-deputado Antônio Anibelli.

Médico veterinário e atual presidente do MDB do Paraná.