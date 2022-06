Os vereadores da cidade de Nova Fátima, Gilson Rocha, presidente da Câmara, Reginaldo Cardoso, Luciano Rocha e Benicio Barbosa, visitaram o vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter, nesta semana na Assembleia Legislativa. Em pauta, a solicitação de recurso para o município.

“Tenho uma parceria muito forte com Nova Fátima, com o prefeito Carlão Messias e com os vereadores da cidade e vamos continuar trabalhando para levar mais conquistas para o município”, garantiu o deputado.

Recentemente ele entregou para a cidade um caminhão limpa fossa, diversos outros veículos foram destinados, garantiu recursos para a pavimentação da Estrada do Messias, reformas de colégios e, em breve, deve começar a reforma do ginásio, entre outras conquistas.