Tribunal condena dois por homicídio

Em Jacarezinho, dois homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná por homicídio duplamente qualificado foram condenados a reclusão em regime fechado. O Júri determinou o cumprimento imediato da pena. O crime ocorreu em janeiro de 2017.

Conforme a ação penal, durante a madrugada, os dois invadiram a casa da vítima, um homem de 31 anos, identificando-se como policiais. O homem dormia com a mulher e quando acendeu a luz do quarto para verificar a situação foi atingido com um tiro na cabeça, morrendo no local. Os denunciados foram julgados pela primeira vez em março de 2019, mas foram absolvidos. O MPPR recorreu e conseguiu o novo julgamento, sustentando a tese de homicídio duplamente qualificado – por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Conselho de Sentença acolheu os argumentos e os dois desta vez foram condenados a 18 anos e 21 anos e quatro meses de prisão. Como já se encontravam presos por conta de outros delitos, os condenados seguem detidos e sem o direito de recorrer em liberdade.