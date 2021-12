Três veículos apreendidos em Jacarezinho

A Polícia Militar abordou três veículos na cidade

Os Policiais Militares de Jacarezinho localizaram no fim de semana uma motocicleta com chassi adulterado, abandonado na Rua Juruti.

Aprenderam e encaminharam.

Já na Avenida Manoel Ribas, cruzamento com a Rua Paraná, os policiais se depararam com um indivíduo realizando arrancadas bruscas com seu veículo, Audi A3, cor preta. O veículo foi abordado e constatado estar com pendências administrativas, sendo, então, aprendido e encaminhado ao pátio do 2º BPM.

Por fim, os policiais abordaram uma motocicleta suspeita, na Rua Padre Mello, a qual também foi apreendida por pendências administrativas.