Transporte coletivo urbano de Ibaiti com mais ônibus novos

Veja linha, pontos e horários disponíveis

Buscando a melhoria do transporte coletivo urbano (Circular) e pensando em proporcionar o aperfeiçoamento dos serviços e principalmente no melhor atendimento à população com veículos novos, com mais conforto para os usuários, o prefeito Dr. Antonely Carvalho, através de uma administração pautada pelo planejamento e organização, com foco na qualidade dos serviços e economia aos cofres públicos, determinou a adequação do funcionamento do transporte circular na área urbana de Ibaiti.

O circular, que antes era realizado por um único ônibus da Secretaria de Obras, agora já está sendo realizado por uma empresa terceirizada, que passou pelo processo de licitação.

A empresa está operando o transporte coletivo urbano de Ibaiti com veículos novos e ônibus reservas em caso de necessidade de paradas para manutenção. Isso significa que o serviço não será interrompido e o transporte gratuíto ao cidadão será mantido com outros ônibus da empresa.

Transporte continua gratuíto

A Prefeitura informa a população que o transporte público circular continuará gratuito. Hoje, Ibaiti é um dos poucos municípios do Paraná em que o transporte coletivo urbano (circular) é gratuíto a toda população, e esse benefício é um dos itens do Plano de Governo do prefeito Dr. Antonely Carvalho. As linhas, pontos e horários também foram mantidos.

Desde janeiro de 2017, no início da primeira administração, o transporte coletivo urbano de Ibaiti (circular) é realizado de forma gratuita ao cidadão e garantido pelo Poder Executivo Municipal conforme decreto assinado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho.

“Estamos terceirizando o transporte circular para atender melhor a nossa população. Antes, o serviço era realizado com um único ônibus do município, que constantemente precisava ser recolhido no pátio para manutenção, causando dificuldades para mantermos o serviço em funcionamento”, disse o prefeito. “O transporte coletivo urbano, nosso circular, continuará sendo gratuito para todos, como tem sido feito desde 2017, ano em que assumimos a administração municipal”, declarou Dr. Antonely.

Em Ibaiti, inúmeros usuários do transporte coletivo urbano são estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e trabalhadores, sendo para muitos o ônibus o único meio de locomoção disponível.

