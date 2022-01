Segurança é tema de encontro com prefeitos do Norte Pioneiro (vídeo)

Romanelli defende construção de sede da PM e do IML na região

A melhoria da estrutura das instituições e segurança pública foram os principais assuntos debatidos neste fim de semana entre os prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorp) e da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares (vídeo e fotos), no Centro Cultural de Cornélio Procópio.

As reivindicações locais foram a construção da sede do 18° Batalhão da PM e ampliação de outras atividades da PM na região, além da construção de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML).

“Nosso objetivo foi ouvir os gestores dos municípios, e promover uma integração”, disse o secretário. “Nossa pasta desenvolve ações integradas e com planejamento. Por isso, precisamos do apoio de todos para que possamos alavancar projetos e atender as necessidades desta região tão importante. Tudo o que foi ouvido será estudado”.

O presidente da Amunop e prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche, apontou a necessidade de debater o tema com toda a sociedade. “São momentos como esse que mostram o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública, para resolver situações e promover ações importantes para nossa população”, disse.

Outra grande ação da Secretaria da Segurança é a construção de uma penitenciária de segurança média em Ribeirão do Pinhal, que está em tratativas internas e tem investimentos previstos do governo federal. O Paraná será o pioneiro e modelo para outros estados neste tipo de penitenciária. Na região também há previsão para reformas de unidades existentes e estudos para projetos futuros.

Leia mais sobre a penitenciária que será erguida no Norte Pioneiro neste link: https://www.npdiario.com.br/imprensa/penitenciaria-do-norte-pioneiro-e-projeto-piloto-no-pais-video/

O secretário apresentou um panorama de obras que a Secretaria de Segurança está realizando no Estado. A maior delas é a construção da Cadeia Pública de Londrina. Com 752 novas vagas, o local vai auxiliar o sistema penitenciário do Norte e Norte Pioneiro. As obras estão 98,1% concluídas.

RUMOS – O secretário destacou que a valorização aos profissionais da Seguranca Pública é um dos principais objetivos da Pasta. Isso está sendo feito, segundo ele, com a melhoria dos locais de trabalho com construções e reformas de unidades e também com criação de programas que melhorem a qualidade de vida, como o Programa de Atenção Psicossocial (Prumos) e o auxílio-alimentação.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defendeu a construção de um novo prédio para abrigar o 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e o IML (Instituto Médico Legal), em Cornélio Procópio. Ele ainda defendeu a instalação de um posto da Polícia Ambiental em Sertaneja.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o coordenador do Núcleo de Engenharia da Sesp, coronel Ivan Ricardo Fernandes; a coordenadora do Programa Prumos, Patrícia Mânica; o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; o delegado-chefe da 11ª SDP – 21ª Aisp, João Manoel Garcia Alonso Filho; o vice-comandante do 2º BPM, major Marcio Jaquetti; o comandante do 3º SGB, tenente Luciano Camilo; o subcomandante do 3º SGB, Adriano Amaral; o subcomandante do 18º BPM, major Helder de Lima Dantas Junior; o comandante da 2ª Companhia do 18º BPM, tenente Rercciere Locatelli Stockchneider; representando o Comandante da 2ª CIA/BPRv, tenente Renato Augusto Dias; o coordenador regional da Casa Civil, Juarez Leal; o coordenador administrativo do MPPR, Erinton Cristiano Dalmaso; o chefe de Gabinete do Conseg, Djalma Filho; o promotor de Justiça José Paulo Montesino; Leila Martins Bruniera, integrante da Sejuf; e demais prefeitos que compõem a Amunorp, vice-prefeitos e convidados.