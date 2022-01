Deputado entrega SAMU em J. Távora e Santana do Itararé

Deputado prevê visita em sete municípios do Norte e do Norte Pioneiro

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) participa nesta sexta-feira, 28, da inauguração das bases do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Joaquim Távora e Santana do Itararé. As duas cidades fazem parte da agenda do parlamentar que começa na quinta-feira, 27, e prevê a visita em sete municípios do Norte e do Norte Pioneiro.

Ele vai debater as demandas locais e tratar de investimentos em obras e projetos regionais.

A série de compromissos iniciou na manhã desta quinta-feira em Cornélio Procópio, com uma reunião com prefeitos da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná). O encontro teve a presença do secretário estadual da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares.