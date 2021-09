Rubens integra novamente lista da Elite Parlamentar

Atua firmemente sobre a elaboração da agenda legislativa

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) foi apontado mais uma vez como integrante da lista da Elite Parlamentar feita anualmente pela Arko Advice. Em 2021, a consultoria política escolheu 124 congressistas – 89 deputados federais e 35 senadores, que mais se destacaram por sua atuação no Congresso Nacional.

Ele é considerado destaque na categoria de “debatedor” e também reconhecido pelo seu trabalho como relator do projeto, já aprovado pela Câmara e que aguarda análise do Senado, que regulamenta o teto remuneratório no serviço público.

Trata-se de uma iniciativa que visa barrar os chamados supersalários.

A seleção é feita desde 1998 e indica quem são os deputados e senadores mais influentes do Congresso Nacional, segundo critérios como ter liderança formal ou informal. De acordo com a consultoria, os deputados federais e senadores que integram a elite parlamentar brasileira são aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, sobre a elaboração da agenda legislativa ou que representam interesses organizados da sociedade brasileira ou de grupos políticos relevantes.

Para Rubens Bueno, integrar a lista é mais um incentivo para continuar o trabalho no Congresso visando a aprovação de projetos que promovam o desenvolvimento do país, combatam injustiças e a corrupção e cortem privilégios. “Esse é um dever de todos nós que fomos eleitos. E esse tipo de pesquisa serve como mais um instrumento para a sociedade avaliar o trabalho dos parlamentares”, afirmou o deputado(Créditos da foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados).