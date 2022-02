Jacarezinho: Prefeito garante recape da rua principal de vila

Secretaria de Conservação Urbana executará a obra da principal via da Vila Rosa

A Rua Otaviano Tonet, principal via da Vila Rosa e com acesso à BR-153, será totalmente revestida, em Jacarezinho. Os serviços serão executados pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana e começarão ainda no mês de fevereiro.

Para executar o recape dessa importante via de acesso à cidade, a Prefeitura adquiriu o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) junto à empresa Castilho Mineração Ltda., de Ribeirão Claro.

Nesta quarta-feira o Diário Oficial do Município trouxe a publicação do Extrato do Contrato n.° 13/2022, no valor total de R$ 422.280,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta reais). Trata-se de recurso remanescente do Convênio 090/2018 – SEIL, que inicialmente previa a execução das obras por uma empresa terceirizada. Com o aumento dos custos verificados no último ano, o prefeito Marcelo Palhares optou pela administração direta da obra, via secretaria de Conservação Urbana, barateando os custos.

O secretário Fabiano Possetti Neia estima em duas semanas, ou pouco mais, a depender do clima, para a execução dos serviços. “São cerca de 920 toneladas de CBUQ, o que significa que serão necessárias cerca de 50 viagens de caminhão para buscar esse material no município vizinho. Esse custo, mais a emulsão asfáltica que será aplicada, são do orçamento anual da Secretaria”, explica. “Além do clima, temos tido problemas com a Covid-19, o que tem afastado nossos colaboradores do serviço, mas graças a Deus sem maiores consequências”, finaliza Fabiano.

Foto: secretários Jaílton, Prefeito Marcelo Palhares, secretário Fabiano e diretor Lucélio em reunião no Gabinete