Romanelli parabeniza Sapopema pelos 62 anos

Avanços expressivos em todos setores da cidade

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou os avanços obtidos por Sapopema, município que completou 62 anos de emancipação nesta quinta-feira, 22. Ele ressaltou a administração da cidade, voltada para o fortalecimento da economia, com foco no turismo e no agronegócio, além da modernização da infraestrutura urbana e rural.

“Sapopema tem muitos motivos para comemorar. Avançamos muito nos últimos anos e eu tenho muito orgulho em representar a todas e todos, desejando que essa nossa parceria seja sempre duradoura para que possamos levar para a cidade os resultados que o povo espera”, disse o deputado.

Romanelli disse que a parceria com o prefeito Paulinho Branco (PSB), o vice-prefeito Antenor Alves Carneiro (PDT), vereadores e o ex-prefeito Gimerson de Jesus Subtil fez a cidade prosperar. “A cidade prospera porque as lideranças acolhem e apresentam soluções para melhorar a vida das pessoas. Por isso, tenho a honra de representar o município na Assembleia Legislativa do Paraná. Um forte abraço e viva a Sapopema”, enfatiza.

O prefeito Paulinho Branco também destacou o aniversário da cidade e o trabalho junto com o deputado Romanelli. “Peço a Deus muita força para seguir cuidando da nossa cidade, com carinho e dedicação, para honrar a confiança que foi depositada no nosso trabalho. Um futuro de avanços e conquistas é o que mais desejo nesta data. Viva nossa amada Sapopema, das belezas naturais, do povo bom e acolhedor”, ressalta.

Compromisso — Paulinho Branco reforçou o compromisso do deputado Romanelli com Sapopema, que garantiu mais de R$ 12,7 milhões em investimentos nos últimos quatro anos. Somente neste ano, foram quase R$ 7 milhões aplicados em diversos setores.

Na agricultura, por exemplo, foram investidos recursos para a implantação de estufas de morango. Sapopema recebeu também investimentos para a criação de uma cozinha comunitária. A Vila Rural Reta Grande vai receber uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Já na área urbana, os moradores terão mais uma academia ao ar livre.

A comunidade também será beneficiada com uma arena esportiva do programa Meu Campinho, com a ampliação do Parque Urbano e de um parque infantil. Além disso, o Governo do Paraná já entregou para a Prefeitura um caminhão limpa fossa, uma retroescavadeira e um trator agrícola.

Para melhorar a infraestrutura, foram garantidos recursos para pavimentação e recape asfáltico, revitalização da avenida Manoel Ribas e calçamento com pedra irregular em 5 quilômetros de estradas rurais. “Ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Sapopema chega aos 62 anos com investimentos em todos os setores”, reforça o prefeito Paulinho Branco.

Investimentos — Outros investimentos também já aplicados em Sapopema somam mais de R$ 6 milhões. São recursos para a Saúde, Esporte e Lazer, Turismo, Educação, Infraestrutura e Saneamento Básico. Na área da Educação, os estudantes do Colégio Estadual Sapopema foram beneficiados com a entrega dos Kits Educatron para 11 salas de aula, incentivando o ensino de robótica e tecnologia.

Na defesa do meio ambiente, Sapopema foi atendida com o programa Castrapet (castração animal). Para Esporte e Lazer foram três academias ao ar livre, parque infantil e kits esportivos. O programa Saúde da Família recebeu dois carros novos.

Ainda para a área da Saúde, o trabalho de Romanelli junto ao Governo do Paraná permitiu a entrega de um aparelho cardiotocógrafo, duas vans, duas ambulâncias e um carro, além de suporte para o transporte sanitário. A cidade também recebeu recursos para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto. Foram entregues ainda uma pá carregadeira, um carro para o Lar Santana, recursos para a Apae e um conjunto gerador.

“São inúmeras obras que comprovam o nosso compromisso com Sapopema. Eu sou um deputado que está sempre presente e os moradores me conhecem, porque sabem que eu trabalho com paixão para melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha forma de fazer política. E quero fazer muito mais. Por Sapopema, pelo Norte Pioneiro e por todo o Paraná”, assinalou o Primeiro secretário da Alep.