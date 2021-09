Romanelli confirma pavimentação de estrada rural em Jundiaí do Sul

Obra facilitará escoamento da safra e acesso a serviços como saúde e educação

Nesta terça-feira, dia 22, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou o convênio para pavimentação da estrada dos assentamentos Nango Vive e Ely Moutinho, que liga Jundiaí do Sul a Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal. “É uma obra histórica, aguardada há décadas pelas comunidades rurais do Norte Pioneiro”, disse o prefeito Eclair Rauen (DEM) ao assinar o convênio na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

Romanelli adianta que a pavimentação com pedras irregulares, no valor de R$ 1,4 milhão será por 5km, facilitando o escoamento da safra e o acesso a serviços prioritários, como saúde e educação. “É um investimento que vai facilitar a vida dos moradores das comunidades e reduzir custos de produção”.

As duas comunidades têm em comum a agricultura familiar como principal fonte de renda e, segundo o deputado, com a pavimentação, o custo de transporte da produção será menor, com a redução do tempo de deslocamento até os centros consumidores da região, sobretudo para a comercialização dos produtos nas feiras livres de Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.

“É uma obra esperada há muito tempo por toda a comunidade e que vai mudar a vida das pessoas”, avalia o prefeito Eclair.