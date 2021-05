Roma e Luísa defendem fechamento de pedágio

Na praça entre Jataizinho e Assaí

Em Assaí, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e a deputada Luísa Canziani (PTB) defenderam o fechamento da praça da BR-369, considerado o mais caro do Brasil, entre Jataizinho e Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. “Queremos resolver esse problema que o pedágio representa para toda região. Estamos na batalha em busca de uma solução. Temos também aberto o programa Paraná Mais Cidades, para atrair investimentos em vários setores”, disse Romanelli ao prefeito de Assaí, Tuti Bomtempo (PSD) durante visita à cidade.

As cidades de Assaí, Santa Cecília do Pavão, São Jerônimo da Serra, Nova América da Colina e municípios próximos usam menos de 20 km da rodovia e pagam uma tarifa cara – entre 23,40 (carro de passeio) e R$ 73,20 (ônibus de três eixos). Os moradores da região defendem a mudança da praça para antes do viaduto de acesso à Assaí. Assim, os motoristas destes municípios, que vão a Londrina, ficam isentos da tarifa. O frete encarece para esses municípios por conta do pedágio

Romanelli e Luísa levantaram ainda as demandas da cidade. Prioridade da prefeitura, estão a construção de barracões industriais e a implantação de cursos profissionalizantes. “Estamos em busca de soluções para realizar as transformações que Assaí necessita, dentre elas, a liberação de recursos para construção de barracões industriais para atender a urgência na criação de empregos” disse o prefeito Tuti Bomtempo.

A deputada Luísa Canziani anunciou recursos para transporte e pavimentação. “Dos seis ônibus que o prefeito Tuti solicitou, já empenhamos quatro e ainda conseguimos recursos para pavimentação do conjunto Asajiro Nakase e para calçamento no colégio de ensino profissionalizante de Assaí”.

O prefeito também solicitou recursos para aquisição de equipamentos para melhorias e atualizações dos laboratórios dos cursos técnicos do centro de ensino, que podem chegar a R$ 2 milhões. “É preciso fortalecer ainda mais as ações na geração de emprego para que Assaí continue no caminho do crescimento, com mais qualidade de vida para toda a população”, disse Romanelli.