Roma destaca Polícia Científica

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou nesta segunda-feira, 26, a importância do início de novas atividades de Polícia Científica em Jacarezinho. O atendimento de medicina legal passa a contar agora com outros serviços de perícia do Instituto de Criminalística. Além do Norte Pioneiro, há novas unidades também em Apucarana, União da Vitória e Paranavaí.

“Estávamos empenhados para alcançar esta conquista para o Norte Pioneiro e o interior do Paraná. O serviço de Polícia Científica é fundamental para a elucidação de crimes e a unidade de Jacarezinho certamente dará mais agilidade nas investigações e soluções de casos na região”, avalia Romanelli.

Em Jacarezinho, o órgão atuará junto ao IML (Instituto Médico Legal) e ambos compõem a recém-formada 11ª Unidade de Polícia Científica do Paraná. A nova unidade vai atender 28 cidades da região, com população estimada em 350 mil habitantes, das áreas de atuação do 2º Batalhão e 18º Batalhão da Polícia Militar e 11ª Subdivisão e 12ª Subdivisão da Polícia Civil.

O diretor-geral da Polícia Científica, Luiz Rodrigo Grochocki, anunciou que cada unidade contará com seis peritos criminais, uma viatura, insumos para coleta de vestígios de materialidade e autoria em locais de crime e câmeras fotográficas. Além disso, oferece toda a infraestrutura interna para os procedimentos periciais e espaço de atendimento ao cidadão.

Nas quatro cidades, o Instituto de Criminalística já disponibiliza serviços de medicina legal, que agora será reforçado. “As forças de segurança também se beneficiam com a redução do tempo de espera durante os isolamentos em locais de crime”, explicou o coordenador de Interior da Polícia Científica, Alex Tavares.