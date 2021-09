Roma destaca avanço do contorno de Wenceslau Braz

Trecho facilitará acesso para Santana do Itararé, São José da Boa Vista e à divisa de Paraná-São Paulo

Nesta quarta-feira, dia 8, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), destacou o avanço das obras do Contorno Sul de Wenceslau Braz.

Iniciado em março, o projeto tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2022. “O ritmo das obras está dentro do cronograma e é fundamental para retirar o tráfego pesado de dentro da cidade”, disse.

Romanelli avalia que o contorno, além de garantir maior segurança para os moradores da cidade e para os usuários da rodovia, vai dar maior fluidez ao trânsito de cargas e de pessoas. O trecho facilitará o acesso às cidades de Santana de Itararé e São José da Boa Vista, assim como à divisa do Paraná com São Paulo.

O Contorno Sul terá três quilômetros, e prevê uma interseção em nível no entroncamento com a PR-422, além de um viaduto sobre linha férrea com extensão de 30 metros. A rodovia terá duas faixas de 3,50 metros de largura e acostamentos de 1,30 metro.