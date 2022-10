Romanelli anuncia construção da sede da PM/Bandeirantes

Aguarda definição de onde será erguida a obra na cidade

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou que já há recursos garantidos para a construção da nova sede da Companhia da Polícia Militar em Bandeirantes, e que o processo aguarda a definição do terreno onde o edifício será erguido. “Os recursos estão reservados”, assegurou ele em entrevista para Vilson Moreno (os dois, na foto), da Rádio T de Andirá.

Segundo Romanelli, o projeto foi elaborado para que a unidade da PM seja transformada em Companhia Independente, agregando mais policiais ao efetivo local. “A nova sede permitirá ampliar o policiamento na cidade”, garantiu o deputado. Ele explicou que o início do projeto aguarda a definição do terreno por parte da prefeitura.

O Primeiro secretário da Alep adiantou que a prefeitura já manifestou interesse em contribuir com a obra e ressaltou a manifestação da família Meneghel, que colocou uma área à disposição para a construção da unidade da PM. “Acredito que tudo está muito bem encaminhado. Há recursos, há interesse do município e esse importante apoio que a família Meneghel se propõe a dar, com a doação da área”, pontuou.

Parque industrial – Romanelli afirmou que deseja contribuir para a implantação do parque industrial de Bandeirantes, além de ajudar o município a levar mais casas populares para atender a população de baixa renda. “Temos que tocar várias coisas em frente e queremos trabalhar muito para levar obras e investimentos para a cidade”, assinalou.

Estradas rurais – O deputado também falou sobre investimentos na modernização de estradas rurais, uma demanda grande da região. Ele informou que liberou emendas para a compra de óleo diesel, para abastecer máquinas que fazem a adequação de vias para Abatiá, e também apontou a importância do maquinário gerido pelos consórcios intermunicipais e projetos realizados pela Secretaria Estadual da Agricultura.

Segundo ele, a melhoria das estradas rurais será uma das prioridades do governador Ratinho Junior (PSD) no segundo mandato. “A proposta é ampliar os recursos e pavimentar o maior volume possível de trechos de estradas rurais. Isso para poder melhorar o transporte safra, o deslocamento de estudantes e de famílias que moram na área rural”.