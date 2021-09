Ribeirão Claro atende saúde na zona rural

As localidades não tinham atendimento médico

Para promover mais conforto e qualidade de vida para a comunidade rural, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Claro tem investido em atendimento médico nos bairros rurais. Os Patrimônios Três Corações e Abreus e o distrito Cachoeira do Espírito Santo recebem atendimento de clínico, duas vezes ao mês. São realizadas em média, de 10 a 15 consultas por dia para suprir a demanda da comunidade.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Josiane Vilella, as localidades não tinham atendimento médico. Por isso, foram retomados os atendimentos das Equipes de Saúde da Família (PSF) no mês de abril para iniciar o atendimento nas comunidades rurais, poupando os moradores de deslocamento até a cidade.

“Começamos disponibilizando atendimento mensal, mas com aumento da demanda, já ampliamos o atendimento para duas vezes ao mês. Esse é nosso compromisso com a população, promover saúde de qualidade. Agradeço a Ana e ao Bonato por todo apoio que recebemos”, detalha Josiane.

A coordenadora da Saúde e vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini destaca que este é um dos compromissos firmados com o povo no plano de governo. “Eu e o Bonato assumimos o compromisso de garantir à população que Ribeirão Claro vai voltar a ser uma referência regional. Estamos e continuaremos trabalhando para isso”, frisou Ana.

Foto: Moradores dos Patrimônios Três Corações, Abreus e Distrito Cachoeira do Espírito Santo são beneficiados com ampliação do atendimento