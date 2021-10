Ex-senador Requião começa pré-campanha no Norte Pioneiro

Pré-candidato ao governo inicia Caravana pelo Paraná por Jacarezinho

Na próxima quinta-feira, dia sete de outubro, às 19h30m, o ex-Senador e ex-Governador do Paraná, Roberto Requião, estará em Jacarezinho.

O político, que pretende se candidatar mais uma vez a governador do estado, inicia “Caravana pelo Paraná“ “buscando dialogar com a comunidade sobre questões que afligem os paranaenses”.

O Norte Pioneiro será uma das primeiras regiões escolhidas para o debate público.

O evento presencial será no CAT (Conjunto Amadores de Teatro), localizado em frente da prefeitura do município, na Avenida Getúlio Vargas, 968.

De acordo com a assessoria, haverá representantes das seguintes cidades:

Cambará, Andirá, Bandeirantes, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora, Carlópolis, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Barra do Jacaré, Santa Amélia, Abatiá, Jundiaí do Sul, Guapirama, Ibaiti, e Itambaracá.