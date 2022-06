Ratinho em Cornélio; Prefeito Amin anuncia abertura de hospital de 80 milhões(vídeo)

A obra, segundo o chefe do executivo detalhou em entrevista ao Npdiario na manhã desta sexta-feira, dia 17, tem 7.500 metros quadrados, já está praticamente pronta, faltando o mobiliário e equipamentos ( são R$ 20 milhões já conseguidos através do Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romenelli ). As próximas etapas serão assim a aquisição dos móveis e equipamentos, mas prudentemente, Amin anunciou a inauguração somente para o início do próximo ano.

Pronta, a obra de um total de 60 milhões de reais (via governo federal) será uma das mais importantes em seu segmento. Atenderá usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) das 18ª, 17ª e 19ª Regionais de Saúde, que abrangem cidades dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Norte do Paraná, do Norte Pioneiro e também de Médio Paranapanema. Ao todo, beneficiará um contingente populacional de 1.345.357 habitantes.

Essa ainda é a primeira etapa da obra que, antes mesmo de estar totalmente concluída, já está sendo ampliada para comportar mais 32 leitos. Um processo licitatório já está em andamento para essa ampliação. As obras desta nova etapa serão construídas sobre o bloco C e correspondem a uma segunda parte da base física do hospital.

O que ainda falta para a conclusão dessa primeira parte é a ligação pela Copel da energia elétrica, definitiva e que vai alimentar os transformadores e todo o hospital. No momento, a ligação que serve o local ainda é provisória.

Para essa etapa, a Copel já fez uma parte da ligação. Outras providências estão sendo executadas com pequenos reparos nos vidros e encaixilhas nas janelas de alumínio; aplicação de resina nos pisos para facilitar a limpeza e separação de vagas destinadas pacientes Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), entre outras providências. No começo de 2022, o Governo do Paraná repassou recursos da ordem de R$ 16,41 milhões para o Hospital Regional. A construção da obra se deve ao esforço pessoal dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e Luísa Canziani (PSD) e do ex-deputado Alex Canziani (Colaborou Comunicação/Najylla Nogueira).