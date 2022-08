Do NP, Rafael Ragulo confirma candidatura à deputado federal

É cristão católico, pé vermelho e empreendedor

O jovem empresário, Rafael Lopes Ragulo, criado em Jacarezinho, hoje morador da Capital do Estado, é candidato a Deputado Federal pelo Partido Progressistas (PP).

Ragulo, como é conhecido(iniciais do nome), se mudou há 20 anos para Curitiba para cursar a Faculdade de Direito e ir atrás de seus sonhos na capital. Fez pós graduação em Direito Desportivo, é Empresário. Trabalhou na câmara municipal de Curitiba, e por 7 anos num das instituições mais importantes do Estado do Paraná, na chefia da Casa Civil do Governo do Estado.

No meio do caminho, sua paixão pela gastronomia falou mais alto, da mesma forma seu amor pela comunicação.

Além do Direito, seu caminho na gastronomia foi tomando forma e criou no Youtube o Canal Ragulo (veja ao final do texto), onde apresenta diversas receitas caipiras com muito carisma, simplicidade e humor. Trazendo convidados para conversar e provar suas criações, tornando seu conteúdo muito atraente e cativando a milhares de pessoas, tendo quase um milhão de visualizações, de acordo com o que relatou em visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Dessa ideia, surgiu a possibilidade de cozinhar para mais gente, não apenas para seus convidados, e Rafael abriu o seu estabelecimento: a Cozinha do Ragulo. Definitivamente uma casa caipira na Capital Paranaense com cardápio típico do Norte Pioneiro.

Em menos de nove meses já recebeu três prêmios de grande importância, sendo eleito a melhor panceta a pururuca de Curitiba pela Federação Internacional de Comida Italiana; finalista do Festival Condor comidas de inverno com seu pastel de pinhão com carne seca; e, agora, escolhido por votação popular como melhor pão com bolinho da Capital.

“Minha cozinha acabou se tornando um consulado do Norte Pioneiro em Curitiba, aqui a gente se reúne”, disse Ragulo, em tom bem-humorado.

Apesar de estar morando em Curitiba, Rafael está sempre visitando o Norte Pioneiro. “Jacarezinho é minha casa, justamente por isso entendo a importância da união entre os municípios irmãos da nossa região”, adicionou.

“Temos que mostrar o valor do Norte Pioneiro ao Estado do Paraná. Ouvi muitas vezes o nome: ramal da fome, ou Norte Velho. Isso eu não aceito! Acabou. Por onde passo nesse Paranazão tenho muito orgulho de falar que sou pé vermelho!”.

Na comunicação, além de seu canal no Youtube, ele também é colunista do Portal da Banda B e integrante da “Turma do Rádio” em um dos programas de maior audiência do rádio paranaense, o “Programa Luiz Carlos Martins”, em referência ao seu tio, deputado estadual por oito legislaturas.

O jacarezinhense conta que não tem preço maior do que fazer a diferença na vida das pessoas: “Não calculam a emoção que eu tive de poder falar para tantas pessoas. Entrávamos todos os dias de manhãzinha no ar e tive a oportunidade de aprender com o maior comunicador do Paraná, meu tio Luiz Carlos Martins. A dádiva de fazer a diferença na vida das pessoas, de aprender a ouvir e escutar, passando aquele tempo com elas me fez aceitar esse convite na carreira pública”.

Fotos: Eric Modesto