Pronta Resposta III em Jacaré

Apreensão de cocaína, crack, maconha e balança de precisão.

Na tarde de terça-feira, dia 20, um jovem de 19 anos foi preso na rua Wagner Meirelles Godoy, localizada no bairro Novo Aeroporto, em Jacarezinho. A ação foi registrada às 17h30m.

De acordo com as informações, a prisão foi possível devido à Operação Pronta Resposta III.

As autoridades encontraram o elemento dispensando uma pochete num terreno baldio, no momento em que notou a aproximação da viatura. No objeto acharam cocaína, crack, maconha e uma balança de precisão.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.