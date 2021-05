PRF apreende 432 kg de coca em Cornélio

Droga trafegava com motorista de Cascavel para Campinas(SP)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Cornélio Procópio, na segunda (10), 432,65 quilos de maconha que estavam escondidas dentro da cama da boleia de um caminhão. O motorista foi preso por tráfico de drogas.

Por volta das 16 horas, policiais rodoviários federais abordaram um motorista de 29 anos, que conduzia um caminhão na BR-369. Ele apresentou a documentação do veículo, que aparentava ser falsa. Em consulta aos sistemas, verificaram que o documento constava de um lote com registro de furto do Detran.

Com a descoberta, o motorista demonstrou muito nervosismo, momento em que os policiais elevaram o nível das buscas e encontraram, escondidos debaixo da cama na cabine do caminhão, vários fardos de maconha, que totalizaram, após a pesagem, 432,65 quilos da droga.

Ele disse que carregou a droga em Cascavel e tinha a intenção de entregá-la em Campinas (SP).

Diante dos fatos, preso e encaminhado com a droga e o caminhão para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.