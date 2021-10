Presidente do Tribunal de Contas do Paraná em Tomazina

TCE Itinerante esteve nesta quinta feira no município

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fábio Camargo, ouvidor do TCE-PR, Patrick Machado estiveram no município de Tomazina e foram recepcionados pelo prefeito em exercício Rodrigo Faria, vereadores, advogados, prefeitos da região e autoridades. Na Câmara Municipal, Camargo ministrou palestra sobre “Comunicação, Informação e Participação.

O Tribunal de Contas do Estado Paraná deu início quarta-feira, dia 27, ao Programa TCE Itinerante. O roteiro começou em Wenceslau Braz e vai percorre 14 municípios do Norte Pioneiro até esta sexta-feira (29). A iniciativa, que deverá percorrer todos os municípios do estado, visa orientar o cidadão como acessar o TCE-PR, como um fiscal da cidadania.

Neste roteiro, a equipe é comandada pelo conselheiro presidente, Fábio Camargo. O principal objetivo do Programa Tribunal Itinerante é aproximar a Casa dos cidadãos paranaenses, fortalecendo e profissionalizando a gestão pública e estimulando a população a acompanhar mais de perto como o dinheiro dos impostos é aplicado. As viagens, com destino a todas as regiões do estado, ocorrerão quinzenalmente.

Interiorização – Uma das principais iniciativas da atual gestão do presidente, esse programa de interiorização é apresentar as atribuições, o trabalho e os serviços do Tribunal de Contas, especialmente aos paranaenses das cidades pequenas e médias, geográfica e culturalmente mais distantes do Centro Cívico, em Curitiba, onde são tomadas decisões que impactam diretamente suas vidas.

Utilizando veículo caracterizado com o logotipo do TCE-PR e um QR Code com informações, o programa apresenta a história do Tribunal – que em junho completou 74 anos -, sua função de fiscalizador das contas públicas, mas também de orientador dos gestores e servidores municipais. Outro objetivo do Tribunal Itinerante é estimular a população a utilizar as ferramentas oferecidas pelo órgão para exercer o controle social da administração pública (Reportagem: Agência Criativa/ David Batista).