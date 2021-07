Prefeitura investe em cartão postal de Ibaiti

Postes de iluminação em forma de arcos azuis embelezam e proporcionam segurança aos usuários

A Pista da Saúde às margens da rodovia B-153, na parte alta da cidade de Ibaiti foi alvo, recentemente, da ação de marginais. Parte da fiação subterrânea responsável pela iluminação dos postes que adornam toda a extensão da via foi levada pelos ladrões. Os indivíduos cortaram os cabos nas caixas próximas aos postes e puxaram cerca de 900 metros de fios 16 mm que foram furtados.

Os postes de iluminação em forma de arcos azuis, além de embelezar a paisagem e proporcionar a segurança dos usuários que preferem fazer suas atividades físicas no período noturno, garantem à região uma beleza visual e se transformou num dos cartões postais de Ibaiti.

Em pleno período de pandemia a Administração Municipal tem realizado diversos investimentos na cidade para mantê-la mais bonita, limpa e organizada. Ações de ladrões e vândalos vem na contramão do desenvolvimento e interferem na vida do cidadão de bem que precisa dos investimentos públicos para ter uma vida melhor e digna.

Em períodos de normalidades, as duas pistas da saúde às margens da BR-153 recebem centenas de praticantes de atividades físicas, principalmente nos finais de tarde e início da noite.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) fica próximo do local.

O diretor da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Antônio Carlos Dônola esteve no local e acionou a Polícia Militar que registrou um boletim de ocorrência. O valor do prejuízo financeiro ao município ainda não foi calculado, mas a restauração na iluminação no local requer tempo, pois todo o cabeamento novo terá que ser reinstalado pelos conduiteas, também chamados de eletrodutos, que consistem em sistemas de tubos fechados que impedem a exposição dos fios a danos externos.

O prefeito Dr. Antonely pede para a população ajudar na conservação dos bens públicos e denunciar crimes praticados contra o patrimônio do povo.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.

“É importante a ajuda da população denunciando a destruição do nosso patrimônio público”, destacou o prefeito Dr. Antonely Carvalho. “Os prédios públicos, praças, pistas de saúde e complexos esportivos no nosso município são investimento e dinheiro público. Com a depredação e furtos, a população é a maior lesada, porque é ela quem paga os impostos para que haja serviços públicos de qualidade para nossa gente” lembrou o chefe do executivo.