Siqueira Campos faz parceria com Cisnorpi

Objetiva realização de exames de Colonoscopia e Endoscopia

A prefeitura de Siqueira Campos firmou parceria com Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para que a Santa Casa de Misericórdia realize exames de Endoscopia e Colonoscopia. O investimento visa ampliar os atendimentos e zerar a fila de espera, oferecendo mais comodidade aos pacientes que não precisam mais se

deslocar para outras cidades.

Segundo o prefeito de Siqueira Campos Luiz Henrique Germano, o acordo com o Cisnorpi, foi firmado através de uma suplementação financeira que passa a oferecer atendimentos de Endoscopia e Colonoscopia na Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos, “a administração já vinha realizando estudos que visavam à possibilidade da realização destes e outros exames, para nossa gente, aqui mesmo em Siqueira Campos e agora mais esta conquista já está disponível para nossos pacientes que não precisam mais ter o desconforto sair do seu domicílio em direção a outros municípios”.

Os atendimentos na Santa Casa estão sendo feitos através de encaminhamentos prévios, 100% pelo SUS e sem nenhum custo adicional para os pacientes, “antes tínhamos que ir para outros municípios da região, como Jacarezinho e Ibaiti, para buscar o atendimento e ainda tínhamos que aguardar na fila de espera para conseguirmos os exames, e tínhamos que ficar por horas na fila para ser atendido”

disse um paciente.

Antes o tempo de espera para conseguir a vaga para a realização dos exames era de 4 meses e os pacientes tinham que se deslocar para fora do município e ainda gastar dinheiro com alimentação, “como é bom ter um atendimento assim na nossa cidade, é muito rápido e cômodo para nós”, disse, Margaret paciente que realizou os exames recentemente.

Segundo o médico especialista Jacy Cleto, responsável pelos atendimentos, “as pessoas não ficam

mais que 40 minutos dentro do hospital”. A direção da Santa Casa informou que conforme as demandas os atendimentos da semana podem ser marcados para um único dia e os pacientes são atendidos em no máximo 20 minutos e os exames podem ser realizados em cerca de 20

a 20 minutos.

O profissional salientou a necessidade da realização de exames de maneira preventiva, com os quais é possível diagnosticar a realidade do problema, e muitas vezes são doenças tratáveis, mas que podem ocasionar em um câncer, se não tratados precocemente. “é muito importante, assim como o exame de próstata, que após os 40 anos todas as pessoas façam um exame a cada 5 anos como prevenção”, completou (Agência Criativa).