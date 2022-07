Prefeitura prepara ações contra dengue

Abrangendo todos os bairros urbanos de Jacarezinho

A prefeitura de Jacarezinho prepara a realização de mais dois mutirões contra a dengue, previstos para os dias 23 e 30 de julho. A iniciativa contará com o funcionalismo público municipal e entidades e órgãos parceiros do município, atuando na remoção de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti de ruas, caçadas e terrenos.

Com a medida, a prefeitura projeta a manutenção do baixo número de casos de dengue no comparativo a anos anteriores. Desde o começo do ano passado foram inúmeros os mutirões, que fizeram a retirada de dezenas de toneladas de materiais que poderiam se tornar focos do mosquito transmissor da dengue.

A prefeitura ainda orienta a toda a população tenha os devidos cuidados com o mosquito e colabore para que a cidade se mantenha limpa. Os mutirões irão abranger todos os bairros da zona urbana de Jacarezinho.