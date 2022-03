Prefeitura de Ibaiti reativa Grupo da Melhor Idade com atividades

No Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

O grupo da Melhor Idade de Ibaiti retorna suas atividades presenciais no próximo dia 29 de março. Os integrantes voltam a se reunir para as atividades físicas no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade no prédio anexo à Unidade Básica de Saúde Central.

O local possui amplo salão, cozinha, banheiros masculino e feminino e academia. No local o grupo desenvolve atividades com o objetivo de promover melhor qualidade de vida, lazer e saúde.

A volta dos encontros presenciais do grupo será organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social que acompanhará as reuniões com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e só foi possível devido as precauções tomadas pela Administração Municipal que segue as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

O retorno acontece neste mês de março devido ao fato dos integrantes do grupo já estarem com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e distribuição dos imunizantes pela Secretária de Estado de Saúde, garantindo imunidade e segurança para o retorno das atividades presenciais

Para a volta, todos os integrantes do grupo deverão estar com a vacinação em dia e usar máscaras. A Secretaria Municipal de Assistência Social providenciará álcool em gel nos locais dos encontros e manterá todas as normas recomendas pelos organismos de saúde incluindo o distanciamento social.