Prefeitura de Ibaiti inaugura Centro de Esportes e Saúde

Com farmácia e consultórios médico e odontológico

O prefeito Antonely Carvalho, o vice Ulisses , juntamente com os vereadores entregaram à população de Ibaiti um moderno Centro de Esportes e Saúde localizado no bairro DER.

O Centro de Esportes e Saúde Vereador Antônio Carlos da Silva conta com uma Unidade Básica de Saúde completa (consultório médico, consultório odontológico, farmácia) e também uma quadra de bocha, quadra de futebol, academia ao ar livre, parquinho de diversões e espaço kids.

“O trabalho é árduo em todas as áreas da administração pública, sempre com construção de obras para atender a população, e o melhor aproveitamento dos recursos públicos. Há alegria e satisfação de entregar aos moradores do bairro DER e a população de Ibaiti, mais este importante espaço público”, disse o chefe do executivo.