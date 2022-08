Prefeito de Tomazina declara apoio à Carlos Massa Ratinho Junior

Ele integra grupo político que dá suporte à reeleição

Flávio Zanrosso(foto), que em 2018 apoiou e coordenou a campanha de João Arruda (MDB) ao Governo do Estado ,confirmou em entrevista ao Npdiario, que apoia a reeleição do atual mandatário estadual Carlos Massa Ratinho Júnior.

Em 2018, João Arruda venceu Ratinho em somente oito Cidades do Paraná, entre elas Tomazina onde fez 46% dos votos ante 40 do vencedor no estado.

“Entre as principais qualidades de Ratinho é a transparência de seu Governo; além disso em quase quatro anos, não tivemos nenhum caso de corrupção”, arrematou o chefe do executivo, que esteve presente na convenção do PSD no fim de semana.