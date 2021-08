Prefeito de Ibaiti se reúne com Coronel Rômulo

Militarização de bombeiros é pauta da reunião na SESP

Nesta terça-feira, dia 24, o Prefeito Dr. Antonely Carvalho e seu vice-prefeito Ulisses Mingote estiveram em reunião com o Secretário do Estado Coronel Marinho na SESP (Secretária de Segurança Pública do Paraná), em Curitiba.

A reunião tratou sobre a militarização do corpo de bombeiros da cidade de Ibaiti.

Estiveram presentes: o deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi, os vereadores José Oscar Belão, André Zaninetti Zebra, Cezar Tropesso, Valdir da Farmácia, Luciano Berges, Verinha, o procurador do munícipio Juventino Antônio de Moura Santana. (fotos)

Em sua página do facebook, o prefeito agradeceu a recepção do Secretário Coronel Marinho.