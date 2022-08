Prefeito de Ibaiti inaugura o Centro de Esportes e Saúde

E a nova sede do Demutran

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, o vice prefeito Ulisses Mingote, os vereadores André Sub Zero, Cesar Tropesso, Beto da Vila Guay, Luciano Berges, Vera do Julinho, Samuel da Vila Guay, Tadeu Melancia e Valdir da Farmácia, inauguraram na tarde desta quinta-feira (04), o Centro de Esportes e Saúde Vereador Antônio Carlos da Silva e a nova sede do Departamento Municipal de Trânsito – Demutran.

Participaram da cerimônia de inauguração a primeira dama e presidente do Provopar Flaviana Fadel Carvalho, o secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis, o diretor Municipal de Esportes Alessandro Figueiredo, o diretor do Demutran Paulo Mickza, o diretor de Obras e Projetos Antônio Carlos Dônola, o chefe do 16° DER de Ibaiti, o engenheiro Elian, o prefeito de Japira Paulinho, servidores municipais e estaduais, convidados e a comunidade. O padre Valter Roberto do Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e o pastor Antônio Marcos Fonseca Rocha da Igreja Universal do Reino de Deus fizeram as orações.

O Centro de Esportes e Saúde Vereador Antônio Carlos da Silva conta com uma Unidade Básica de Saúde – UBS com recepção, banheiros, sala de triagem, consultório médico, consultório odontológico, sala de expurgo, farmácia, copa e depósito para materiais de limpeza; a sede do Denutram, com sala de espera, escritório e banheiros; na área externa do complexo estão instalados uma quadra poliesportiva, uma quadra de bocha, parquinho infantil e academia ao ar livre.

O Centro de Esportes e Saúde Vereador Antônio Carlos da Silva e a sede do Demutran estão localizados na Avenida Alice Pereira Goulart, nº 1500, no Bairro DER, no antigo centro social que estava desativado. O local foi cedido ao município pelo Governo do Estado a pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho. Após a confirmação da Coordenadoria do Patrimônio do Estado do Paraná autorizando a doação do imóvel ao município de Ibaiti, a prefeitura iniciou as obras para a construção do centro.

A nova UBS contará com atendimento médico e odontológico e a Equipe da Saúde da Família de segunda à sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h.

“Temos trabalhado incansavelmente em todas as áreas da administração pública, sempre com construção de obras para atender a população, mas nosso diferencial é o melhor aproveitamentos dos recursos públicos. Nesta obra em especial contamos com a doação do terreno pelo Governo do Estado e assim economizamos com a aquisição de terreno e utilizamos estruturas em desuso que após reformas se transformaram em estruturas padrões para serem entregues a população com qualidade e com total respeito e economicidade do dinheiro público.”, declarou o prefeito Dr. Antonely.

O novo Centro de Esportes e Saúde leva o nome do saudoso Vereador Antônio Carlos da Silva, falecido no dia 09 de março de 2022. Os familiares do vereador receberam das mãos do prefeito uma cópia da Lei nº 1088/2022 que dá nome ao Centro.

“Deixo aqui em meu nome e do vice prefeito Ulisses e dos vereadores da 18º legislatura a homenagem in-memoriam ao amigo vereador Antônio Carlos da Silva e sua família. Ao grande amigo Antônio Carlos que tanto trabalhou em vida pelo povo de Ibaiti e que hoje dá nome a este importante espaço público”, finalizou o prefeito.