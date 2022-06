Pré-candidata ao Senado visita Norte Pioneiro domingo

Bolsonarista tem 42 anos e defende agronegócio

Neste domingo, dia 26, Santo Antônio da Platina receberá a visita da deputada federal Aline Sleutjes (fotos), Pré-Candidata ao Senado pelo PROS.

Ela virá dos Campos Gerais para a primeira conversa com simpatizantes no Norte Pioneiro (câmara dos vereadores às dez horas) e Norte do Paraná, na Embrapa( Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), às 17 horas em Londrina.

Deputada Federal eleita pelo PSL, hoje se encontra filiada ao PROS.

No Congresso Nacional, defende o Agronegócio e os Direitos Individuais.

Nascida em Castro (Campos Gerais) , descendente de holandeses, cursou Educação Física na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),em Ponta Grossa e pós-graduada em Gestão Escolar, Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto (SP).

Vereadora em Castro (PSDB) entre 2005 a 2008 e PSDC entre 2013 a 2016. Coordenadora do departamento de Esporte e Lazer (Castro,) 2000 a 2004; Coordenadora e Diretora, Escola Nova Geração e Diretora do Colégio Sepam também na mesma cidade. É bolsonarista.