Políticos entregam novo Posto Odontológico para ibaitienses

Ação envolve o Prefeito Dr. Antonely, vice Ulisses, secretário de Saúde Leandro e vereadores

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, a primeira dama Flaviana Fadel Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis, o diretor do Departamento de Obras e Projetos Antônio Carlos Dônola e os vereadores André Sub Zero, Luciano Berges, Samuel da Vila Guay, Tadeu Melancia, Vera do Julinho e o suplente de vereador Beto Altivater, inauguraram na tarde desta quinta-feira (17), o novo Posto Odontológico do Distrito do Vassoural. Participaram da cerimônia, secretários, diretores e servidores da administração municipal, funcionários da Saúde, professores e moradores do bairro.

A cerimônia teve as bençãos do padre Delcídio Carlos da Silva, pároco da Paróquia São Sebastião e do pastor Nelson Jorge da Igreja Palavra Viva.

O novo Posto Odontológico do Distrito do Vassoural foi instalado no local onde funcionava o antigo Posto de Saúde do bairro que, em agosto de 2020 ainda durante a primeira gestão do prefeito Dr. Antonely Carvalho, passou suas instalações para a novíssima Unidade de Saúde de Apoio Rural -USAR. Com a construção da nova USAR, o antigo prédio do posto de saúde estava em desuso. Com perfil administrativo moderno, consciente e visando melhor aproveitamento dos recursos públicos em utilizar imóveis em desuso, o prefeito Dr Antonely determinou a reforma predial completa e a readequação do prédio com recursos próprios do município para a instalação do novo Posto Odontológico no local.

A unidade com 53 m2 possuí, sala de recepção, banheiro para cadeirantes, consultório odontológico completo e sala de esterilização, tudo dentro das normas técnicas e dentro dos padrões da Vigilância Sanitária, trazendo atendimento de qualidade a população do Vassoural e bairros vizinhos como São João Paraíso, Vila Rural do Vassoural, Santo Reis e Paulistinha.

O prefeito agradeceu a presença da comunidade na solenidade e destacou a importância da entrega de mais uma obra na área da Saúde para o bairro “Administramos a nossa cidade respeitando a opinião pública e as principais reinvindicações da população. Recebemos muitos pedidos e orientações da população do Vassoural pela construção de uma Unidade Odontológica no distrito e atendimentos odontológicos no local. Hoje temos a satisfação de entregarmos mais esta unidade de saúde às famílias do Vassoural e dos bairros vizinhos”, declarou Dr. Antonely.

O prefeito agradeceu também aos vereadores pelo apoio à administração municipal, ao amigo e vice-prefeito Ulisses Mingote e a população ibaitiense. “Gostaria aqui de deixar os nossos agradecimentos ao vice-prefeito Ulisses, aos vereadores da 18ª legislatura, em especial a vereadora Vera Lucia Siqueira, a Verinha que tanto luta pelo Distrito Vassoural e um forte e caloroso abraço aos moradores do Vassoural, Santo Reis, Vila Rural Vassoural, São João Paraíso, enfim, a todos os bairros próximos ao Vassoural e a toda a população de Ibaiti. Que Deus abençoe a todas as famílias ibaitienses”, concluiu Dr. Antonely.

Com a entrega de mais uma unidade de Saúde pela atual Administração Municipal, Ibaiti se consolida como uma das cidades que mais investe em saúde pública no Paraná.