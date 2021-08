Polícia Civil prende estelionatário em Ibaiti

Na tarde desta terça-feira após vários golpes em três estados

Policiais civis da 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti cumpriram nesta terça-feira, dia dez, mandados de busca e apreensão e de prisão contra um homem de 28 anos, acusado de aplicar golpes relacionados à comércio de veículos pela internet.

Ele oferecia veículos na plataforma OLX, Quando as vítimas entravam em contado interessadas em fechar negócio, se oferecia para levar o veículo até o comprador, porém solicitava pagamento parcelado, e durante o processo alegava que o carro precisou ser consertado, ou possuía multa, para exigir mais dinheiro. As vítimas realizavam os depósitos bancários e depois eram bloqueadas pelo estelionatário.

Conforme as investigações e registros de boletins de ocorrência, o acusado aplicou o golpe em cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, lucrando valores expressivos com o golpe.

“O crime de estelionato é o que mais cresce em tempos de comércio e transações pela internet, sendo muitas vezes de difícil elucidação. O alvo dessa operação causou danos a diversas pessoas em várias cidades do Brasil. A equipe dessa Delegacia (37ª DRP) prontamente agiu para retirar de circulação esse contumaz golpista”, disse o delegado Pedro Dini Neto.

OLX é uma empresa global de comércio eletrônico, sediada em Amsterdam, capital da Holanda. Presente em 45 países publicando anúncios anúncios classificados na Internet. Foi fundada em março de 2006 e chegou ao Brasil em 2010 (Reportagem: Informe Policial).