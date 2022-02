Preso ladrão de farmácia em Ibaiti

Homem foi abordado com uma faca após sair de uma farmácia que foi roubada duas vezes esse mês; ele estava trajando as mesmas vestimentas do autor do crime

Nesta quarta-feira, dia 09, por volta das 22h30, a Polícia Militar atendeu ocorrência de uma atitude suspeita numa farmácia de Ibaiti.

O segurança de uma empresa de vigilância, solicitou policiamento relatando que a funcionária da farmácia, havia acionado o disparo de pânico, por suspeita de um indivíduo que portava uma faca no local. Além disso ele informou que no dia anterior (08) e no dia 03 de fevereiro a farmácia sofreu roubos.

Em seguida, os policiais identificaram o rapaz, trajando as mesmas roupas que o autor dos roubos anteriores (moletom com touca azul e desenhos de cor branca, calça jeans beje, tênis preto, boné vermelho e camiseta preta escrito nike).

Diante dos fatos, questionaram o indivíduo (27 anos) sobre a autoria dos crimes, e ele alegou desconhecimento. Por fim, suas roupas e a faca foram apreendidas, e o suspeito foi encaminhado até a 37ª DRP de Ibaiti para que fossem adotados os procedimentos de polícia judiciária.