PM de Carlópolis recupera veículo

Veículo circulava sentido Fartura para Carlópolis quando cruzou com a PM

A Polícia Militar estava em patrulhamento quando cruzou com um veículo, produto de roubo, VW Gol, cor branca, na rodovia PR-218, que transitava no sentido Fartura para Carlópolis.

Por essa razão, seguiram em alta velocidade o carro que empreendeu fuga, entrando em vias públicas rurais, e sendo perdido de vista.

Durante as buscas, foi visto novamente o carro, no Bairro Teolandia, que recebeu voz de abordagem, porém desobedeceu a ordem e escapou novamente até um sítio, em que os dois ocupantes estavam no interior do carro desceram e levantaram as mãos na cintura simulando estarem armados.

Então, os PMs dispararam tiros de arma de fogo. Momento em que ambos entram em um cafezal de grande extensão, e não foi possível efetuar a captura deles.

Feita averiguação no interior do veículo, não sendo encontrados ilícitos. A chave do carro não foi localizada, então acionaram o guincho para remoção do automóvel até a delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.