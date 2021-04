PM apreende drogas em Ribeirão Claro

Bandido já tinha passagem pelo crime no interior paulista

Na noite de sábado, dia 10, a Polícia Militar apreendeu drogas na cidade de Ribeirão Claro. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 22h30m.

As autoridades estavam fazendo patrulha quando abordaram um veículo com dois ocupantes suspeitos. A conduta resultou na apreensão de maconha, mesmo após um dos acusados tentar se desfazer do ilícito, jogando no carro.

Dentro do veículo, encontrada uma bolsa, na qual havia mais três porções do mesmo entorpecente. Um dos homens assumiu a propriedade, afirmou que já possuí passagem policial pelo mesmo delito na cidade de Pederneiras(SP) e que estava trazendo a droga apreendida da cidade de Lins/SP.

Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Claro.