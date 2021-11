Operação conjunta em Conselheiro Mairinck

Visando intensificação do combate ao tráfico de entorpecentes

Policiais civis da 37ª Delegacia Regional de Ibaiti, 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho, Delegacias de Tomazina, Carlópolis, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Curiúva, além de unidades do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) com canil, que são grupos de elite da Civil em conjunto com a policiais civis e militares de Ibaiti, Japira, Jaboti, Tomazina e Conselheiro Mairinck e P2 de Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, realizaram na manhã de sexta (19), uma ação de saturação no combate ao tráfico de drogas na cidade de Conselheiro Mairinck.

A operação iniciou-se com investigação conjunta do Serviço Reservado PM de Ibaiti e Setor de Investigação da 37ª DRP Ibaiti. Foram cumpridos mandados de Busca e Apreensão em vários locais da cidade de Conselheiro Mairinck, os quais os alvos estão sendo investigados há alguns meses pelo tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, um dos alvos encontra-se preso na Penitenciária Estadual de Londrina e é considerado um dos líderes do tráfico mairinquense. Sua cela também foi vistoriada pela equipe do SOE/DEPEN em ação simultânea aos cumprimentos das equipes em Conselheiro Mairinck.

A ação surtiu efeito positivo, com apreensão de uma quantidade razoável de crack, que, se fracionado pode-se render até 2 mil pedras, que vendidas normalmente ao preço de R$ 10,00 a unidade, acarretou num prejuízo estimado ao crime organizado que estava atuando naquela cidade de quase R$ 20 mil reais.

Ainda foram presas em flagrante pelo crime de tráfico e associação ao tráfico duas pessoas do sexo feminino, além de apreensões de aparelhos celulares que contém conversas relacionadas ao crime investigado. A operação contou com 40 policiais e dois cães especializados em busca de entorpecentes(Fonte: Informe Policial).