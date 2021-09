Obras do fórum de Carlópolis iniciarão em 2022

Prédio será construído na Avenida Elson Soares e terá 1.511,14 metros quadrados

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) adiantou nesta quarta-feira, 15, que as obras do novo fórum da comarca de Carlópolis devem começar ainda no primeiro trimestre de 2022. “O prédio será construído na Avenida Elson Soares, em frente à nova escola Benedito Rodrigues de Camargo. Uma magnífica obra que atenderá as necessidades do Judiciário da nossa Comarca”, disse Kubo que se encontrou no início da semana com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, José Laurindo de Souza Netto, acompanhado pelo deputado Luiz Claudio Romanelli.

“De acordo com o Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça, o início das obras deverá ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano. O atraso no cronograma deveu-se em razão da licitação dos projetos complementares da obra, agora já concluída”, completou Hiroshi Kubo.

O novo fórum terá 1.511,41 metros quadrados e o atual prédio, construído há mais de 34 anos, será repassado à prefeitura de Carlópolis.

Obras – Romanelli é o representante de Carlópolis na Assembleia Legislativa e o prefeito indicou ainda uma “extensa agenda de trabalho” na segunda-feira, 13, e quarta-feira, 14, em Curitiba. “Obtivemos mais recursos para obras estruturantes, melhorar a saúde e para outras importantes necessidades do nosso município”, disse.

Em 2021, os recursos estaduais que estão sendo investidos em Carlópolis, viabilizados pela ação parlamentar de Romanelli, somam R$ 9,9 milhões. E incluem a construção de um barracão industrial, reforma e ampliação da rodoviária, a entrega de um rolo compactador e de dois veículos para a saúde básica e a pavimentação de ruas e avenidas.

Esses investimentos somaram R$ 4,1 milhões entre 2019/2020 e mais R$ 1,2 milhão em 2017/2018. Os recursos viabilizaram a revitalização de uma praça, pavimentação, uma escavadeira hidráulica, compras de equipamentos rodoviários e de saúde, e apoio à Apae.