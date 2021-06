Novo lote prevê mais 400 mil vacinas

Governo estadual aplicou até esta terça-feira 3.721.565 doses na população

O Paraná receberá nos próximos dias mais 397.690 doses de vacinas contra a Covid-19, referentes à 22ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. São 37.440 da Cominarty, da parceria Pfizer/BioNtech, e 360.250 da Covishield, da união entre Fiocruz/AstraZeneca/Oxford.

Segundo o informe técnico do governo federal, as doses são destinadas às primeiras aplicações em grupos prioritários já contemplados e, pela primeira vez, povos e comunidades tradicionais e ribeirinhos.

Ainda não há data de envio. Assim que chegarem ao Estado, as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para separação. Em seguida vão para as Regionais de Saúde com apoio das aeronaves do Governo.

Da pauta da Pfizer, são 33.743 doses para pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, maior grupo prioritário em processo de vacinação, e 152 para trabalhadores do transporte aéreo. O restante é da reserva técnica.

Elas são parte de um lote de 629,4 mil doses que chegou ao País no dia 26 de maio. Ainda nesta semana a fabricante deve encaminhar ao Brasil mais 2,4 milhões de doses como parte do contrato de entrega de 100 milhões até o fim do terceiro trimestre.

Da pauta da Covishield são 289.662 vacinas para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, 33.811 para trabalhadores da educação do Ensino Básico (estreia desse grupo, já atendido no Estado desde meados de maio, na pauta federal) e 740 para povos e comunidades tradicionais e ribeirinhas, além da reserva.

É parte de uma distribuição de 5,9 milhões de doses entregues na sexta-feira (28) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O laboratório da entidade, no Rio de Janeiro, recebeu Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no mês passado para dar continuidade ao processo de fabricação dos imunizantes.

VACINÔMETRO – O Paraná aplicou até esta terça-feira (1) 3.721.565 doses na população, sendo 2.543.062 com a primeira dose (mais de 50% do grupo prioritário) e 1.178.503 com a segunda (imunização completa). Os números são do vacinômetro do governo federal, atualizado em tempo real pelos municípios.

O Estado já imunizou idosos, idosos institucionalizados, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas e está imunizando pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, trabalhadores da educação, trabalhadores da segurança, Forças Armadas, portuárioa aeroportuários, trabalhadores da assistência social e em breve iniciará a imunização na população de 18 a 59 anos.