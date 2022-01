Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Gastronomia em Carlópolis

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e a prefeitura de Carlópolis, realizarão o 2º Verão Gastronômico. Conforme o cronograma, será realizado entre os dias 18 e 20 de fevereiro. No dia 18, acontece das 18 às 23 horas, no dia 19 das nove às 23 horas e no dia 20 das nove às 15 horas, em estabelecimentos da cidade.

A iniciativa integra o projeto desenvolvido pelo instituto visando fomentar a gastronomia através do uso de matérias primas regionais, além de valorizar a história cultural da população local estimulando o uso dos alimentos e suas infinitas possibilidades.

Além disso, o projeto também tem como objetivo buscar promover, divulgar e fomentar o turismo rural. No caso de Carlópolis, visa divulgar e fortalecer a diversidade gastronômica do município e da região do Norte Pioneiro.

O Verão Gastronômico 2022 contará com no máximo 20 opções de pratos salgados, cinco opções de pratos doces, 1 inscrição para café, 3 inscrições para sucos naturais, 1 inscrição para vinhos, 5 inscrições para cervejas artesanais e 1 inscrição para drinks a base de cachaça artesanal.

Norte Pioneiro

O SRI (Sistema Regional de Inovação) está classificado entre os semifinalistas do PNI (Prêmio Nacional de Inovação), na categoria Ecossistema de Inovação em Estágio Inicial. A premiação final será em março deste ano. O Sebrae tem participação.

O Prêmio incentiva e reconhece os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas empresas e nos ecossistemas de inovação que atuam no país. O Sebrae é um dos principais responsáveis pelo desempenho da região em vários setores.

Portal Ilha do Sol

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) recebeu do prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete da Silva (PSD) uma camiseta exclusiva do Residence Club at Hard Rock Hotel Ilha do Sol, empreendimento que está sendo erguido no Norte do Estado.

Apenas cinco peças foram produzidas e oferecidas às pessoas que contribuíram para a realização do investimento. “Este reconhecimento nos incentiva a seguir trabalhando para fortalecer o potencial turístico do Paraná e principalmente da região Norte”, disse o Primeiro secretário da Alep.

Volta às aulas

As aulas presenciais na Uenp serão retomadas regularmente dia 7 de fevereiro. A medida é válida para todos os cursos de graduação e pós-graduação A Uenp vai desenvolver atividades remotas de orientação pedagógica e sanitária para a comunidade universitária entre os dias 2 e 4 de fevereiro, para que os estudantes se preparem para o retorno presencial. Para os alunos dos cursos da área da Saúde, nos campi de Jacarezinho e Bandeirantes as aulas presenciais recomeçam regularmente a partir do dia 2 de fevereiro.

Renda Agricultor

Os investimentos do Projeto Renda Agricultor Familiar, feitos em parceria com o Governo do Paraná, estão mudando a vida de trabalhadores rurais do Norte Pioneiro. As famílias selecionadas recebem R$ 3 mil reais para investir na melhoria da produção e ajudar na geração de emprego e renda no campo.

Ribeirão do Pinhal

Um dos exemplos é Ribeirão do Pinhal, onde a produtora Maria Aparecida da Silva teve realizado o sonho de melhorar as condições da família. E conseguiu! Ela tinha o sonho de ampliar a casa e adquirir um veículo e conseguiu os recursos necessários para iniciar numa nova atividade rural, a avicultura. A partir daí a família passou a obter maior segurança alimentar e nutricional e vender o excedente, gerando uma renda extra. “Eu recebo encomendas dos vizinhos e, algumas vezes, até de moradores da cidade”, relata.

Santa Amélia

Outro exemplo é Santa Amélia, onde o casal indígena Elza/Cândido Marcolino também teve o sonho de ter um tanque para criação de tilápias realizado. O casal mora na Terra Indígena Laranjinha Hoje a família comercializa parte da produção, que também é revendida para um pesque e pague da região. A meta agora é criar mais um tanque e aumentar, ainda mais, a quantidade de peixes ofertados ao mercado.

Congonhinhas

Já a produtora Nilceia da Silva Souza, moradora do Assentamento de Reforma Agrária Carlos Lamarca, em Congonhinhas, investiu o recurso na produção de maracujá. A propriedade também garante outros alimentos, como milho, arroz e feijão, que são utilizados no consumo próprio e para melhorar a qualidade na alimentação da família. “Quando aplicamos um recurso junto a uma família e vemos a mudança que isso causa é fantástico. Pois, muitas vezes, o que falta para essa família realizar uma atividade ou permanecer na mesma é o aporte financeiro”, afirma o técnico José Roberto Golfete, que atende a família, em Congonhinhas.

Bom exemplo em Jacarezinho

A pré-adolescente Isabelly, de 11 anos, gravou vídeo estimulando a vacinação pediátrica(veja abaixo). Um ótimo exemplo.

Ela é filha de Ana Paula Cher, Técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho.

Voe Paraná

A Azul Linhas Aéreas (foto de avião na capa) iniciou a operação de voos no aeroporto de Cornélio Procópio. A prefeita em exercício Angélica Olchaneski (PSB) acredita que os voos vão facilitar a vida do Interior rumo à Capital e da Capital rumo à Angra Doce e outros atrativos turísticos da região, como o Portal Ilha do Sol, o Aguativa Resort e o Hotel Morro dos Anjos. “Muito importante essa ligação. Vai facilitar a vida das pessoas que dependem de voos para centros maiores, além de favorecer o acesso de outras que queiram nos visitar para conhecer a região”, comentou.

Sertaneja

O prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD), de Sertaneja, esteve em Curitiba, onde visitou órgãos do Estado, acompanhado do deputado Romanelli. Os dois buscam recursos do Governo do Paraná para investimentos na cidade. Uma das visitas foi na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, onde solicitaram a implantação de um Posto da Polícia Ambiental.

Eles também se reuniram com o novo chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega. “Apresentamos um balanço de como estão o andamento de algumas das obras e aproveitamos para solicitar recursos e investimentos para Sertaneja”, disse o prefeito, que também recebeu apoio do deputado no encaminhamento de projetos de construção de casas populares por meio do programa Casa Fácil.